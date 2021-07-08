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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الاسكندرية: إعدام مواد غذائية وضبط ٥٠ شيشة وتحرير ١٩ محضرا

حملات رقابية شرق
حملات رقابية شرق الإسكندرية

شَهِدَ نطاق حي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بكل من محيط شيراتون المنتزه  ، ميدان كوبري المندرة قبلي، لاستعادة الانضباط، وردع المخالفين، بقيادة اللواء حسن الجمال رئيس الحي، يرافقه الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ ويحي زكريا سكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان.

وتضمنت الحملة التفتيش على عدد من الصيدليات بخط سير الحملة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير عدد 5 محاضر لمخالفة اللافتات الإعلانية.

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وتمكنت الحملة أيضا من ضبط عدد 29 حالة اشغال متنوعة تم رفعها وفتح الطريق أمام المارة، وضبط عدد 50 شيشة بالمقاهي يتم تقديمها للرواد بما يخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء.

كما قام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، ووجود حاوية لجمع النفايات، وإتباع الاشتراطات الصحية، وحيازة شهادات صحية، ونتج عن ذلك تحرير عدد 14 محضر بالمخالفات.

وتم سحب عينات لفحصها (600 جم لحم مفروم طازج ، 600جم سجق طازج ،400 جم ،1كجم جبن رومي ، كبده شرائح مجمده ، 1كجم جبن أبيض طري مبشور ، 1علبه انصاف خوخ 400 جم ، 600 جم شرائح لحم طازج ، 350 جم ممبار مطهي ، عينة زيت) ، كما تم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 33.000 جنيها.

كما تم إعدام عدد 2 قرمه خشب غير صالحة للاستخدام تستخدم لتقطيع اللحوم ، 2كجم محشي ورق عنب مطهي ، 3كجم أرز بسمتي مطهي ، عدد 6 أواني ألومنيوم ، وجاءت الحملة بمعاونة كافة الجهات المختصة.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، ولازالت الحملات مستمرة لتعميم فكرة المراقبة لاستعادة الانضباط بنطاق الحي.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة مواصلة حملات مراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ اللازم نحو رفع الإشغالات لمجابهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام في جميع أنحاء الاحياء بمحافظة الإسكندرية.

الاسكندرية مجلس الوزراء مجلس النواب محافظة الاسكندرية كورونا المستجد الحماية المدنية غرامات المنتزه المندرة

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