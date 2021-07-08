مصر للطيران تناقش تحديات صناعة النقل الجوي مع IATA

استقبل الطيار عمرو أبو العينيين رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لإقليم إفريقيا والشرق الاوسط وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الأياتا ومصر للطيران.

وبحسب بيان مصر للطيران، فإن الاجتماع، يأتي في إطار مناقشة التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوي فى الفترة الحالية موضحا بأن تشغيل الرحلات الجوية مرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمى.

وخلال اللقاء، الذي جمع رئيس مصر للطيران مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، تم مناقشة أهمية دور مصرللطيران وتماشيها مع أهداف الاياتا والمنظمات المعنية للدفع بحركة السفر وتشجيع النقل الجوي الدولي وبالتعاون بين شركات الطيران الأخري.

وأكد نائب رئيس الإياتا، علي إلتزام مصر للطيران بإتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا منذ بداية جائحة كورونا بما يضمن سلامة عملائها.

واستعرض اللقاء، الذي جمع رئيس مصر للطيران مع نائب رئيس الإياتا، أيضا موقف الأداء المالي لصناعة النقل الجوي، والبرامج الجديدة التي أطلقتها الأياتا بشأن حماية بيانات الركاب وشركات الطيران.

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