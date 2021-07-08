البرلمان الجزائري يختار رئيسه الجديد

أعلن البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، عن انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسًا للبرلمان الجزائري.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أنه قد تم تشكيل حكومة جديدة وأنه لا تغيير لوزيري المالية والطاقة.

وبحسب "النهار" الجزائرية، جاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:

رئيس الوزراء ووزير المالية: أيمن بن عبد الرحمن

وزير الخارجية: رمطان لعمامرة

وزير الداخلية: كمال بلجود

وزير العدل: عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة والمناجم: محمد عرقاب

وزير الطاقة: بن عتو زيان

وزير المجاهدين وذوي الحقوق: العيد دبيقة

وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي

وزير التربية الوطنية: عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عبد الباقي بن زيان

وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين مرابطي

وزيرة الثقافة والفنون: وفاء شعلال

زير الشباب والرياضة: عبد الرزاق زلقان

وزير الرقمنة والإحصاءات: حسين شرحبيل

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: كريم بيبي تريكي

وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو

وزير الصناعة: أحمد زغدار

وزير الفلاحة والتنمية الريفية: عبد الحميد حمداني

وزير السكن والعمران والمدينة: محمد طارق بلعريبي

وزير التجارة وترقية الصادرات: كمال رزيق

وزير الاتصالات: عمار بلحيمر

وزير الأشغال العمومية: كمال ناصري

وزير النقل: عيسى بكاي

وزير الموارد المائية والأمن المائي: كريم حسني

وزير السياحة والصناعة: ياسمين حمادي

وزير الصحة: عبد الرحمن بن بوزيد

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: عبد الرحمن لحفاية

وزيرة العلاقات مع البرلمان: بسمة عزوار

وزيرة البيئة: سامية موالفي

وزير الصيد البحري: هشام سفيان صلواتشي

وزير الصناعة الصيدلانية: بن باحمد

الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة: نسيم ضيافات

الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة: ياسين وليد

الأمين العام للحكومة: يحيى بوخاري