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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو سليم ملحقا اعلاميا وصحفيا لبعثة مصر فى طوكيو

صدى البلد

قررت اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب تعيين عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الاولمبية ملحقا اعلاميا وصحفيا للبعثة المصرية فى اولمبياد طوكيو والتى ستقام فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس


وجاء اختيار سليم بسبب خبرته الاعلامية الكبيرة ورئاسته لتحرير عدد كبير من المجلات التى تصدر باللغة الانجليزية ومنها مجلة رياضية شهيرة

وتقرر ان يستمر سليم حتى نهاية ختام منافسات اللاعبين المصريين فى طوكيو ولن تنتهى مهمة رئيس اتحاد التايكوندو بختام منافسات اللعبة التى يشارك بها 4 لاعبين وهم هداية ملاك ونور حسين وعبد الرحمن وائل وسيف عيسى

ويكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في قاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب

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