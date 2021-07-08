عمرو سليم ملحقا اعلاميا وصحفيا لبعثة مصر فى طوكيو

قررت اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب تعيين عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الاولمبية ملحقا اعلاميا وصحفيا للبعثة المصرية فى اولمبياد طوكيو والتى ستقام فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس
وجاء اختيار سليم بسبب خبرته الاعلامية الكبيرة ورئاسته لتحرير عدد كبير من المجلات التى تصدر باللغة الانجليزية ومنها مجلة رياضية شهيرة
وتقرر ان يستمر سليم حتى نهاية ختام منافسات اللاعبين المصريين فى طوكيو ولن تنتهى مهمة رئيس اتحاد التايكوندو بختام منافسات اللعبة التى يشارك بها 4 لاعبين وهم هداية ملاك ونور حسين وعبد الرحمن وائل وسيف عيسى
ويكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في قاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب