إدواردو يقود هجوم المقاولون العرب لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي بالدوري



حراسة المرمى: حسن شاهين



خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي



خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي



خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم، بمعنويات منخفضة، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، الأحد الماضي أيضًا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وتعد الخسارة هي الأولى للفريق بعد سلسلة من المباريات بدون هزيمة، حيث حقق ذئاب الجبل الفوز في 3 مباريات وتعادل في خمس خلال مواجهاته الثمان الأخيرة في البطولة.