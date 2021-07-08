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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافأة ضخمة للاعبي المقاولون حال الفوز على الأهلي.. تفاصيل

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أكد  مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على منح مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لذئاب الجيل حال الفوز على الاهلي فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد بترو سبورت فى تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ورصد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب مكافأة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل لاعب من فريق الكرة حال الفوز على النادي الأهلي فى الدوري الليلة   .

وأعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي. 

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي بالدوري 


حراسة المرمى: حسن شاهين


خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي


خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي


خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم، بمعنويات منخفضة، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، الأحد الماضي أيضًا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وتعد الخسارة هي  الأولى للفريق بعد سلسلة من المباريات بدون هزيمة، حيث حقق ذئاب الجبل الفوز في 3 مباريات وتعادل في خمس خلال مواجهاته الثمان الأخيرة في البطولة.

 

المقاولون العرب محسن صلاح الأهلى الدوري المصري عماد النحاس

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