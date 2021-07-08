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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص استعدادا لشتوية كازان ٢٠٢٢

صدى البلد

التقي اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بلاعبي منتخبات الفلوربول بالأولمبياد الخاص المصري خلال فترة الاستعدادات التي يخوضونها بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي استعدادا للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي من المقرر انطلاقها في يناير من العام المقبل ٢٠٢٢. 

ويأتي حرص وزير الشباب والرياضة على الألتقاء باللاعبين لتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم مباشرة وحثهم علي بذل المزيد من الجهد خلال فترة التدريبات الحالية التي يخوضونها لتحقيق آنجازا جديدا يضاف لسجل الانجازات التي يحققها دوما الأولمبياد الخاص المصري بتلك الألعاب العالمية الشتوية الهامة والتي لم تتغيب مصر عنها واخرها كانت بالنمسا عام ٢٠١٧ والتي استطاع خلالها فريق الهوكي الأرضي تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، وشرفت البعثة بتكريم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

الألعاب العالمية الشتوية

يذكر أن مصر ستشارك بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي ستستضيفها مدينة كازان الروسية في مطلع العام المقبل ببعثة مصرية مكونة من فريقين للفلوربول واحد منهم من لاعبي الأولمبياد الخاص والفريق الأخر موحد "مدمج" من لاعبي الاولمبياد الخاص ولاعبين من غير المعاقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة التنمية المحلية أشرف صبحي رياضة

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