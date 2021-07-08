برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة

أكدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات، ويرجع ذلك إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية لهم، منذ ان تولى مقاليد حكم البلاد.

وأشارت عبد الحليم ، خلال بيان صادر عنها، إلى أن الدولة حرصت على توفير كل الوسائل الممكنة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال إشراكها في المعارض والأسواق وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لها حتى تتمكن من الوصول للتسويق المحلي والعالمي، لافتة إلى ان اعلان الرئيس السيسي، اليوم تمكينها اقتصاديا يساهم وبشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، التي انطلقت منذ فترة طويلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية هي العمود الفقري للمنزل، ولذلك فان مشاركتها اقتصاديا سيساهم في رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها، حيث انه عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا في المحافظات.