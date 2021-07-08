بتوجيهات من القيادة السياسية ..انجازات فريق التدخل السريع 2014- 2021

يواصل فريق التدخل السريع عمله على بتوجيهات من القيادة السياسية انجازاته التي رصدت منذ عام 2014 وحتى 2021 وتمثلت في الاتي

- عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشاته وحتى الان16853 حالة وشكوي

- ايداع عدد944 حالة (اطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية

- تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية

- اجراء تدخلات طبية لـ 319 حالة بالمستشفيات الحكومية

- التعامل مع عدد 7 حالات اتجار في البشر

- توزيع 1052 بطانية بالاضافة الي 5765 واجبة ساخنة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية.