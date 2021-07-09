لشعورها بالذنب.. سيدة وعشيقها يتخلصا من طفلتها بطريقة بشعة

عثرت الشرطة في استراليا على جثة طفلة بالغة من العمر 3 سنوات ملقاة في غرفتها التي لم تعثر الإسعاف فيها على أي إضاءة أو أي مفروشات على السرير مما يدل على سوء معاملتها قبل وفاتها.

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، سيارة الإسعاف التي حضرت من مستشفى غرب استراليا لتنقذ طفلة بالغة من العمر 3 سنوات بعد أن أبلغ الجيران عن وجود طفلة في المنزل دون والديها لمدة يومين و بدأت الشكوك تراود الجميع .

كانت الشكوك في محلها و اتهمت والدة الطفلة في الشروع في قتلها بعد أن عثرت الإسعاف على جثة الطفلة في المنزل ملقاة بجوارر سريرها و تلونت شفاها باللون الأزرق و كأنها ماتت مخننوقة .

ألقت الشرطة القبض على والدة الطفلة و عشيقها، و وجهت المحكمة تهمة القتل لوالدة الطفلة التي ظهرت عليها علامات الهدوء الشديد حينما رأت طفلتها و هي ميتة في غرفتها و كأنا تعلم الخبر و لم يرى الحاضرون علامات أسى أو حزن ظهرت عليها حينما حملتها سيارة الإسعاف، فلم تظهر عليها اي علامة من علامات الأمومة مما اثار الشكوك حولها .

جدير بالذكر ان جيران المتهمة اكدوا انها على علاقة بالشاب الذي ألقت الشرطة عليه و الذي كان برفقتها وقت وصول الإسعاف إلى مكان الحادث.

أشارت السيدة في التحقيقات إلى أنها بكانت تفكر في الهروب و ترك إبنتها في المنزل وحدها إلا أنها تراجعت و لكن لم تفكر في قتلها حتى لا تشعر بالذنب تجاه طفلتها و لم دلي بأي معلومات عن قتلها .