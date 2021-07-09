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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلبات إحاطة للنواب أمام البرلمان.. نائب يطالب بتوزيع الأسمدة بشكل عادل على مستوى المحافظات.. ونائبة: خسائر المانجو بالإسماعيلية تعدت الـ80%

مجلس النواب
مجلس النواب

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تأخر تعيينات دفعتي صيدلة 2018 و2019
أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن التلاعب بمنظومة الأسمدة
أول تحرك برلمانى بعد إصابة محصول المانجو بمرض الهباب الأسود

 

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن التأخر فى تعيينات دفعتى عام 2018 و 2019 من كلية الصيادلة.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزيرة الصحة لم تعترف بالتوصيات الخاصة بإستكمال تعيينات دفعتى عام 2018 و 2019 من كلية الصيادلة.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى محافظات الجمهورية ، مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في الفترة الأخيرة، ومع زراعة المحاصيل الصيفية ظهرت مشكلة عدم التوزيع العادل للأسمدة من قبل بعض الشركات، خاصة في المحافظات البعيدة، وهذا بدوره ينعكس على الفلاح وعلى المواطن بصورة غير مباشرة، ومن قبل على قطاع الزراعة الذى يعد واحدا من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة إصدار تكليفات عاجلة لقطاع شؤون المديريات والجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة للمزارعين ، وفقا لما هو معتمد ومتعارف عليه ومتفق عليه من قبل الوزارة. 

وأشار عضو البرلمان، إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات العامة والتعاون الزراعى لمتابعة شكاوى المزارعين في هذا الإطار، والعمل على حل المشاكل، مع ضرورة إلزام شركات الأسمدة بمنح الوزارة الحصة المتفق عليها، وتوزيعها بشكل عادل على مستوى المحافظات حتى تلك المترامية، وان تكون هناك عدالة في عملية الصرف لجموع الفلاحين. 

وطالب عضو مجلس النواب، محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، للقضاء على السوق السوداء.

وتقدمت النائبة  أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بـ طلب احاطة بشأن مرض الهباب الأسود الذى اصاب محصول المانجو.

حيث أوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها انه تعددت الشكاوى من قبل مزارعي المانجو من تهديد مرض "الهباب الأسود" لإنتاجيته هذا العام،  لما يمثله هذا المرض من خطورة على تلك الفاكهة واسعة الجماهيرية، وتسببه في إفسادها.

كما أوضحت أن محصول المانجو لاسيما بمحافظة الإسماعيلية تعدت الخسائر به الـ80% في إنتاج المحصول المانجو.

وأوضحت أمال رزق الله إن محصول المانجو وهو المصدر الرئيسي للفلاحين خصوصا بمحافظة الإسماعيلية ، والذي يتعرض للتدمير بسبب مرض الهباب الأسود وهو مرض يصيب الأشجار ناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول.

كما قالت أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر % داخل بعض الحدائق ، مشيرة إلى أنها وهذه ليست المرة الاولي فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسب مرض الهباب الأسود.

وتابع: خسارة المحصول بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو.
 
وأكملت عضو البرلمان: تقاعس الجهات المسئولة عن توفير المبيدات الحشرية وغياب دور الإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين وراء انتشار مرض "الهباب الأسود" الذي التهم عشرات من حدائق المانجو .

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتدخل السريع واتخاذ ما يلزم بشأن حماية محصول المانجو

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

طلبات الإحاطة وزيرة الصحة كلية الصيادلة رئيس الوزراء وزير الزراعة

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