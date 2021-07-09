رسالة ماجيستير.. تناقش أداء نظام تبريد تبخيري لعنبر دواجن بإستخدام الطاقة الشمسية

كشفت دراسة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بجامعة حلوان، عن إمكانية الاستفادة من التبريد والتدفئة والتهوية لأكواخ الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية بتقنية بسيطة تعتمد على مواد معظمها مصنوعة محلياً مما يوفر كمية كبيرة من العملات الصعبة المستخدمة في استيراد هذه الأجهزة من الخارج وتطوير وحدات في مقرر أجهزة التبريد لتنمية مفاهيم طلاب كلية التكنلوجيا والتعليم.



يهدف البحث إلى تحقيق تقييم نظام تبريد تبخيرى لعنبر دواجن بأستخدام الطاقة الشمسية لتوفير البيئة المناسبة للانتاج داخل تلك العنبر من حيث درجة الحراره ونسبة الرطوبة ومعدل تدفق الهواء وبناء على أبعاد العنبر وارتفاعه يتم حساب قدرة المراوح ونظام الهواء للتبريد التبخيرى.و حساب مساحة السطح المبلل (الخلايا) وتنمية المفاهيم المرتبطة ببعض العوامل المؤثرة على عمليات التبريد التبخيرى لعنبردواجن بأستخدام الطاقة الشمسية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التعليم الصناعي.





أعدت الدراسة الباحثة سهام عيد عبد المجيد بركة برعاية الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية وتحت إشراف كل من الدكتور حمدي حسن الغيطاني أستاذ ورئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث و الدكتور وائل إبراهيم أحمد علي أستاذ ورئيس قسم التبريد والتكيف ووكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور تامر عبد المطلب عبد الجواد مدرس وخبير تربوي الكلية التكنولوجية بالصحافة.



وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير ممتاز بأجماع الأراء أن أستخدام مثل هذة التقنيات التي تؤدي إلى إمكانية الاستفادة من التبريد والتدفئة والتهوية لأكواخ الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية بتقنية بسيطة تعتمد على مواد معظمها مصنوعة محلياً مما يوفر كمية كبيرة من العملات الصعبة المستخدمة في استيراد هذه الأجهزة من الخارج.