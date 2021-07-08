هاجر أحمد بإطلالة أنيقة بعقد قرانها .. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا ومستخدمو الفيسبوك صور لعقد قران ملكة جمال مصر سابقا هاجر احمد والتي اشتهرت بعد دخولها مجال التمثيل والوسط الفني.

وظهرت هاجر احمد بأطلالة انيقة في عقد قرانها ، حيث انها لن تعتمد اطلالة تقليدية او فستان معتاد كباقي المشاهير ولكنها اختارت تصميم مميز.

واعتمدت هاجر في اطلالة كلاسيكية باللون الابيض او الاوف وايت ، حيث ارتدت بنشو طويل بذيل من الخلف يشبه الفستان الطويل كما تميز بأكمام واكتاف عالية بتصميم انيق ، ونسقت معه بنطلون او جامب سوت بالجوبير من الصدر .

واغلقت هاجر الجاكت الطويل او البنشو بزرار من الامام اعطي للاطلالة اناقة وشياكة ، نسقت هاجر حذاء باللون البيج بكعب متوسط .

كما اعتمدت تسريحة بسيطة دون تكاليف، حيث اكتفت بأسدال شعرها علي كتفيها دون الاعتماد علي اي اكسسوار لشعرها او هير بيس.

أما عن المكياج ، نسقت هاجر المكياج المناسب مع الاطلالة مما جعلها موفقه في ميع اختيارتها ، حيث ظهرت بمكباج بالالوان النود ودرجات البيج الهادئة والتي لاقت مع اطلالاتها الكلاسيكية .

وقد حصلت صدى البلد علي صور لعقد قرانها بمسجد الشرطة بالقاهة الجديدة والتي ظهرت فيها مع عائلتها

وكانت هاجر شاركت بالعديد من الاعمال الفنية ،وكان اخر اعمالها مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.