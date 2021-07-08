المبعوث الأممي للقرن الأفريقي: نرفض الإجراءات الأحادية لأي طرف وندعو لمواصلة التفاوض

انطلقت جلسة مجلس الامن، منذ قليل، التي دعت اليها مصر والسودان تحت اسم الامن والسلم في افريقيا لبحث تداعيات أزمة سد النهضة.

وقال المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي: ندعو لمواصلة التفاوض لحل أزمة سد النهضة ونرفض الإجراءات الأحادية الجانب، من قبل أي طرف، فهي لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك، تحدد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، والاستمرار على أساس منتظم بعد ذلك.

ويواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات.