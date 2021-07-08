إبراهيم عيسى: مصر ستنتصر في معركة سد النهضة الآن أو غدًا..وجلسة مجلس الأمن تاريخية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اليوم ليلة هامة وتاريخية، بالتزامن مع نظر مجلس الأمن الشكوى المقدمة من مصر والسودان بخصوص سد النهضة، منوهًا إلى أن هذا الرفع للقضية جاء من خلال الطلب التونسي ضد التعنت الإثيوبي من خلال الملء الأوحادي للسد.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشهد تاريخي لأنها أول قضية أمام مجلس الأمن عن المياه، مؤكدا على أن مصر في هذه اللحظة تقدم كل ما تمتلكه من أوراق وحسن نية في القضية، واعتمدت على الثبات الإنفعالي والصمت والصبر، إلا أن إثيوبيا لم تستجب.

وتابع: أن الدولة المصرية ستنتصر في هذه المعركة، وقضية المياه هي قضية مصير وستنتصر مصر قريبًا"، مشددًا على أنه من المستحيل أن تقبل مصر وقيادتها أن تنهزم في هذه المعركة، إذ أن هذه قضية الدولة والشعب وليس أمر الحكومة فقط، وهذه البداية لصفحة في الملف.