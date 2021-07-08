العاهل الأردني وقريته يزوران ولاية ايداهو الأمريكية

أفادت صحيفة الغد الأردنية، بأن الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، شارك في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، لمناقشة الشئون السياسية والاقتصادية العالمية.

وبحسب الجريدة الأردنية، عقد عبد الله، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والعالم، والتي تعمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والسياحة والنقل والتأمين.

ناقش اللقاءات، استعراض المزايا الاستثمارية في الأردن، والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع العديد من الدول، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الموارد والكفاءات البشرية المؤهلة فيها.

كما جرى بحث الجهود الدولية للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة “كورونا”، وضرورة تكثيف التعاون لتحقيق التعافي وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي.

ويعقد ملتقى صن فالي الاقتصادي سنويا، بمشاركة شخصيات قيادية من مختلف دول العالم لتسليط الضوء على أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.