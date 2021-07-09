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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة من الخبراء لكى تناقش التعديلات

ماجد عبد الفتاح: الجلسات التى تجرى الآن بمجلس الأمن من أجل النقاش على التعديلات

ماجد عبد الفتاح
ماجد عبد الفتاح

قال ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجلسات التى تجرى الآن فى مجلس الأمن الدولى تتم من أجل النقاش على التعديلات التى تم التقدم بها لمجلس الأمن مساء أمس وفقا للحد الزمنى المتفق عليه داخل المجلس.

وأضاف ماجد عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامى مصطفى شردي عبر سكايب فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم وضع لجنة من الخبراء لكى تناقش التعديلات وتتعرف أكثر على أسبابها.


وأوضح ماجد عبد الفتاح، أن وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الخارجية السودانية متواجدان فى نيويورك، ووصل أيضا أمس وزير الري الإثيوبي من أجل المشاركة فى جلسة مجلس الأمن الدولى.

لجنة من الخبراء لكى تناقش التعديلات


وأكد، أن كل الأطراف يقومون بجهودات موازية وبالتالى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ووزيرة الخارجية السودانية يتقابلان مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى.

وتابع: "نحاول أن ندفع فى اتجاه أن مشروع القرار المقدم  يكون فى اتجاه دعم وساطة الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وليس فى اتجاه التناقض معه، كما تدعي إثيوبيا فى خطابها الذى أرسلته لرئيس مجلس الأمن الدولى حول قرار الجامعة العربية وما تقوم به من مجهودات.

ماجد عبد الفتاح الجامعة العربية الأمم المتحدة مجلس الأمن سد النهضة

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