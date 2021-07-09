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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. "صناع الخير" تنفذ قافلة طبية مجانية بقرى ناصر الثورة بـ الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

 تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية بـ الوادى الجديد  قافلة طبية مجانية لمرضى العيون، صباح غدا الجمعة اعتبارا من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك بمقر مدرسة الثورة الاعدادية بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

 صرح بذلك الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

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 وقال عبد الجليل  إن القافلة ستقوم بإجراء الكشف وتوفير العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات المطلوبة حسب التشخيص بالمجان لجميع الحالات من مختلف الاعمار، كما تقدم خدماتها العلاجية لأهالي قرية ناصر الثورة والقرى المجاورة.

 

واوضح أن القافلة تنفذ بالتنسيق والتعاون مع محافظة الوادي الجديد ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم، ويناشد عبد الجليل السادة المواطنين الراغبين في الكشف الحضور غدا الجمعة والاستفادة من كافة الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القافلة.

ياتي ذلك في في إطار مبادرة "عنيك في عنينا" والتي تنفذ تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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