ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 22 مباراة.

وأقيم اليوم الخميس مبارتان ضمن منافسات الجولات المؤجلة من فاعليات الدوري المصري الممتاز حيث تعادل الإنتاج الحربي وبيراميدز بنتيجة 2-2، فيما تمكن الأهلي من هزيمة المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتمكن محمد شريف من تسجيل هدف في لقاء ذئاب الجبل ليصل إلى الهدف رقم 12 ويواصل منافسة أحمد ياسر ريان ويتساوى مع أشرف بن شرقي جناح الزمالك الذي يمتلك 12 والثلاثي أصحاب الـ11 هدفا (عمر كمال - أحمد سمير).

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد ياسر ريان 15

أشرف بن شرقي 12

محمد شريف 12

عمر كمال 11

أحمد سمير 11

مصطفى فتحي 10

عمرو جمال 10