سامح شكري: مسار الإتحاد الأفريقي التفاوضي وصل إلى طريق مسدود

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن إثيوبيا شرعت في الملء الأول لخزان سد النهضة دون مراعاة القوانين والأعراف، ونجد أنفسنا في مواجهة المسلك الأفريقي الأحادي، موضحا أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي قد وصل إلى طريق مسدود.



وأضاف سامح شكري ، خلال كلمته في مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي ، أن سلوك إثيوبيا الفج بجسد سوء النية الإثيوبية الذي فيه تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأشار سامح شكري ، إلى أن التصرفات الأحادية الإثيوبية وغياب أي مسار فعال للمفاوضات تكشف أهداف إثيوبيا الحقيقية.

وأوضح سامح شكري ، أن مصر جاءت لمجلس الأمن إيمانا منها بأهمية القانون الدولي، مضيفا أن مصر سعت للتواصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاثة، ومصر ظلت ولا تزال ترغب في تحقيق رفاهية شعب إثيوبيا.

ولفت إلى أن مصر ترغب في اتفاق عادل يضمن حقوق دولتي المصب، منوها إلى أن دأبت إثيوبيا على تجاهل حقائق الجغرافيا، والتعنت الإثيوبي أحبط كافة المفاوضات



وشدد على أن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة ولم توقع أي اتفاق بشأن النيل رغما عنها، لافتا إلى أن إثيوبيا تتعامل وكأنها تمتلك حقوقا حصرية لنهر النيل.



مصر لم تأل جهدا في استشراف كل السبل للتواصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد، مضيفا أنه لم يعد لدينا دراسة علمية مشتركة حول السد بسبب التعنت الإثيوبي.



ونوه إلى أن مسار المفاوضات أخفق في أن يقود الى الاتفاق المنشود، مؤكدا أنه لا بد من حماية دولتي المصب من الآثار السلبية لسد النهضة.

وأكد سامح شكري أن الضرر الذي سينتج عن سد النهضة سوف يستشري كطاعون في جسد الشعب المصري، وتابع سامح شكري على مجلس الأمن مطالبة الأطراف بالتواصل لاتفاق ملزم في إطار زمني محدد.