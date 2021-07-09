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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة قوية .. أسطول دودج يستقبل شاحنتي لارامي وريبيل G/T.. صور

اطلالة قوية .. اسطول
اطلالة قوية .. اسطول دودج يستقبل شاحنتي لارامي و ريبيل G/T

تسعى شركة دودج الأمريكية على مواصلة تعزيز قوتها في مجال صناعة السيارت، عن طريق ضم العديد من الإصدارات القوية، مثل شاحنتي لارامي وريبيل G/T، وتتمتع كلا منها بالعديد من القدرات المذهلة إلى جانب التصميم الخارجي العملاق، الذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة والتضاريس المختلفة.

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تستمد شاحنتي دودج لارامي وريبيل G/T قوتهما من محرك هيمي ثماني الاسطوانات V8، سعة 5700 سي سي، وعلى الرغم من عدم توافر البيانات الخاصة بقوة التسارع إلى و الانطلاق، لكن من المتوقع أن تصل على قوة اكبر من 395 حصان، وعزم اقصى للدوران يتخطى 556 نيوتن/متر.

التصميم الخارجي 

تعتمد شاحنتي لارامي وريبيل G/T على مفهوم رباعي الأبواب، مع صندوق خلفي متعدد الأغراض، مع عتبات جانبية بارزة لهسولة الصعود إلى قمرة القيادة، وصادم خلفي بارز، مع انابيب عادم ثنائية الاداء، و مرايات جانبية جهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، بالاضافة إلى مقدمة مدببة، ومصابيح أمامية حادة، مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، التي تمنح السيارة القدرة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل أفضل، مع لمسات تحمل شعالر GT المميز، بينما ترتكز على جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد يجمع بين اللون الفضي والأسود.

ومن المتوقع أن يتم طرح الشاحنات لارامي و ريبيل G/T خلال الربع الثالث مع قيمة سعرية تبدأ من 55.480 دولار ببنسخة لارمي، بينما تقدر القيمة السعرية لـ ريبيل G/T نحو دولار.

دودج السيارة لارامي ريبيل G T شاحنتي لارامي و ريبيل G T شركة دودج الامريكية

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