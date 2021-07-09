ميدو يهنئ ابنه علي بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا ، ابنه على بـ مناسبة عيد ميلاده الـ 17 ، ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ميدو على الصورة قائلا “ عيد ميلاد سعيد ”.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق عن تشكيل المنتخب الأولمبي، في دورة أولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وقال ميدو عبر برنامجه التليفزيوني “أوضة اللبس”، إنه في حال جاهزية جميع اللاعبين.. تشكيل المنتخب الأوليمبي في طوكيو سيكون كالآتي:



محمد الشناوي

كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

أكرم توفيق - إمام عاشور

طاهر محمد - رمضان صبحي

أحمد ياسر ريان

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قد أعلن قائمة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق الشهر الجاري في طوكيو.

وتضمنت القائمة 3 لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.