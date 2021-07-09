خالد الكمار يكشف تفاصيل حصوله على أكبر جائزة موسيقية في العالم

قال الموسيقار خالد الكمار، إن أول مقطوعة صوتية في مسلسل "ما وراء الطبيعة" أخذت منه عدة شهور، ، خاصة ان الموسيقى كانت رعب بصورة كبيرة من الجدية.



وتابع "الكمار"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه لا يستطيع أن يقوم بأعداد الموسيقى لأي عمل دراسي إلا بعد ان يحب العمل، معقبا: " في أعمال كتير برفضها عشان مش بحبحها" .



وأشار إلى أن بيتهوفن كان أول موسيقي كبير يقدم أعمال موسيقية بشكل متغير على فترات، معقبًا: " كان في فترة من الفرات متأثر بحد معين، وبعد كده عمل موسيقى تانية بتأثر بالشخص آخر".



وأوضح الموسيقار خالد الكمار، إنه حصل على الموسيقى الخاصة بـ "قابيل"، على جائزة عالمية في هوليود، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة من اهم الجوائز الخاصة بالموسيقى الخاصة بالأعمال السينمائية او الدرامية.



ولفت "الكمار"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، :" مرة في المرات زوجتي طلبت مني التقديم في المسابقة ، وقالت ليس جرب ومش هتخسر حاجة ، فقدت ، وقولت لما ما حصلش حاجة ، مفيش حد هيعرف حاجة".



وأشار إلى أنه مدين لزوجته بالكثير من الأمور الجيدة في حياته، وبعد نزول قائمة الاعمال المرشحة للجائزة ، وجد أسم متواجد ما بين هذه الأسماء، معقبًا:" قولت كتر خير الدنيا إني اترشحت، وبعد كده فوجئت بان موسيقي قابيل حصلت على الجائزة الأولى في العالم".



وتابع خالد الكمار: "قبل تأليف أي موسيقة تصويرية لأي عمل فني انفرد بنفسي لفترة من الزمن من أجل البدء في تأليف الموسيقى التصويرية، وتأليف مطلع أي عمل فني تأخذ مني وقت كبير، وهذا ما حدث معي في مسلسل ما وراء الطبيعة".

واستطرد خالد الكمار: "هناك أنواع مختلفة من الموسيقى التصويرية، تسهم بشكل كبير في إيصال إحساس معين للمتلقي سواء كان عاطفة أو كوميديا أو رعب أو تشويق وإثارة ".

وأكد خالد الكمار، أنه يتطلع لعمل أشكال كثيرة ومختلفة من الموسيقى التصويرية، ويحب الأعمال الفنية والدرامية التي يشارك فيها، ويرفض الأعمال الفنية والدرامية التي لا يحبها ويشعر بأنها لن تضيف إلى تاريخه في تأليف الموسيقى التصويرية.

واختتم خالد الكمار: "بيتهوفن يعتبر مثلي الأعلى في الموسيقى التصويرية، هو لم يسير على المسار الطبيعي وكسر كل القواعد في تأليف الموسيقي، وأحاول أن أحقق ذلك وأن يكون كل عمل درامي أشارك فيه، له طابع مختلف عن العمل الدرامي الذي يسبقه".