أخبار التوك شو.. سامح شكري: ليس أمام مصر إلا صون حقها الأصيل في الحياة وإثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلي واستخدامه حصري لها.. وأحمد موسى يصفق لـ سامح شكري

تناولت برامج “التوك شو” أمس الخميس، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

سد النهضة.. شكري: ليس أمام مصر إلا صون حقها الأصيل في الحياة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدراسات تؤكد أن سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصي بالنسبة لمصر.

سامح شكرى: إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلي واستخدامه حصري لها

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلى ولها الحق وحدها فى استغلاله.



سامح شكري أمام مجلس الأمن: دول المصب فى خطر بعد تعنت إثيوبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الجهود التى قام بها الاتحاد الأفريقي، لم تأت بحل لهذه الأزمة، وذلك لأن إثيوبيا لا تريد التوصل لحل.



سامح شكري: السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر مستمرة فى رغبتها فى التوصل لـ حل سلمي بشأن سد النهضة، وأن مصر منذ فترة طويلة تبحث عن حل ولكن جميعها باءت بالفشل.



وقف لتحيته.. أحمد موسى يصفق على الهواء لـ سامح شكري

صفق الإعلامي أحمد موسى، لـ سامح شكري وزير الخارجية على الهواء، ووقف لتقديم التحية له على كلمة مصر القوية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة .



وزيرة الخارجية السودانية تطالب بالتدخل العاجل لمنع الملء الأحادي لسد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية، إن الاطلاع على ملء وتشغيل السد مهم للمشروعات الزراعية المقامة علي الأراضي السودانية، موضحة أنهم حاولوا حل الأمر في الاتحاد الأفريقي ولكن هناك تعنت.



بالتزام سياسي.. أمريكا: نؤمن بإمكانية التوصل لحل متوازن ومنصف في قضية سد النهضة

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، إننا مازلنا نعتقد أنه بالإمكان حل أزمة سد النهضة.

انجر اندرسون محذرة: تخزين اثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب سيغير مجرى النيل

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى انجر اندرسون، أن تخزين أثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى النيل.



"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

