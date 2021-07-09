عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية إسلامي: مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام.. فيديو

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن هناك حقوق وواجبات يجب على الجميع الالتزام بها، حالة زواج الشريكين في بيت العائلة، أبرزهما الاحترام، مصادقا لقول النبي (ص) ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا.

 

وأضاف الشيخ سيد زايد خلال استضافته عبر قناة الحدث اليوم، يجب على أم الزوج ألا تدخل في الشئون الخاصة بزوجة ابنها ، كما يجب على زوجة الابن أن توقر وتطيع أم زوجها من باب توقير الكبير في الإسلام.

 

وتابع الداعية الإسلامي، مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام، لافتا أن البيت العائلة الذي نعرفه منذ جدودنا القادر على احتواء الأخطاء فإذا كان ما زال موجودا بنفس المواصفات فلا شك أنه يفضل زواج الشريكين فيه من باب "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وصلة الأرحام والترابط. 

 

الانفصال


قال الشيخ أحمد عادل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه في الإسلام لا يوجد مشكلة إذا حدث بين الزوجين مشكلات لم يستطعا معها العيش وقررا الانفصال، فلا حرج عليهما.

 

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ينصح المتزوجين إذا واجها مشكلة لا يتسرعان في قرار الانفصال وإنما يلجأن للمختصين أو للمركز الفتوى بحثا عن الحل في المقام الأول.

 

وأردف، أن ثقافة الإنسان واحتياجاته تحكمه، والعلاقة بين الذكر والأنثى ليست السبب لخلاف بين الزوجين، من الممكن وجود أسباب أخرى لا علاقة لها بالسن.

 

وأوضح أن الزواج في الإسلام مش علاقة بين ذكر وأنثى، وإنما مشروع استثماري من الدرجة الأولى، لأن الزواج هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، والإسلام اهتم بالزواج بشكل كبير جدا.

ترشيحاتنا

إنفجار بركان في إيطاليا يتسبب في توقف حركة الطيران

بقدرات عالية الأداء.. فولكس فاجن تزيل النقاب عن جولف R واجون 2022

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

نشرة أخبار العالم.. كلمة تاريخية لـ سامح شكري في جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. السودان يؤكد رفضه لتعنت إثيوبيا ..تونس تؤكد على حقوق الخرطوم والقاهرة.. وبايدن يعلن موعد الانسحاب من أفغانستان

كذبه.. أول تعليق من النحاس على اتهامه بـ تفويت المباراة أمام الأهلي

تايوان: اعتقال 11 شخصا يشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ