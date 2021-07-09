رامي رضوان: الفنان أحمد حاتم تعرض لـ حادث سير

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الفنان أحمد حاتم تعرض لحادث سير.



وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الفنان أحمد حاتم كان معانا النهاردة، وللأسف الشديد عمل حادث، ونتمنى له الشفاء العاجل، وأحمد بيلعب سباحة منذ صغره".



حقق الفنان أحمد حاتم انجاز في رياضي بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة في ليدخل في موسوعة جينيس لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق.



شارك في المنافسة فريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة، في سباق 50 متر حرة تتابع، واستطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الانجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يمتلك أحمد حاتم مواهب ومهارات متعددة، على رأسها السباحة والتي اعتاد أن يحقق فيها بطولات عديدة منذ طفولته، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! مع النجمة منة شلبي، والذي يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.

قمر ١٤



ومن أحدث أعماله المنتظر عرضها قريباً مسلسل شقة ستة بطولة روبي وإخراج محمود كامل ، وفيلمي قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، وعروستي الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.

وكانت الإعلامية لميس سلامة، قد قالت إن الأعمال الفنية عندما تكون هادفة يكون لها ردود أفعال كبيرة، مثلما حدث في الفترة السابقة بسبب مسلسل ليه لا، معقبة: "عامل قلق وقلبان وحالة من الجدل على السوشيال ميديا".

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هذا المسلسل من بطولة الفنانة منه شلبي والفنان أحمد حاتم، موضحة أن فكرته تدور حول قيام امرأة فى عمر ال37 عاما تعمل طبيبة عيون وتسكن وحدها بالمنزل في بيت أهلها، متابعة: "بعدما توفى أهلها وأخوها سافر للخليج من وقت للتاني كانت بتروح للقرى الريفية علشان تساعد أهلها من واقع عملها كطبيبة عيون.. ومع مرور الوقت قررت أنها تحمل لقب أم بتكفل طفل".



وتابعت: "بعد الحلقات الأولى من مسلسل ليه لا ناس كتير بدأت تتكلم عن القضية دي علي السوشيال ميديا.. مابين رفض وموافقة"، مضيفة إلى أن موضوع التبني يعطي أثر نفسي مهم للطفل.



وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي قالت إن مسلسل لي لا لعب دورا مهما فى زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال ، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 11 ألف و900 طفل مكفول بالمنازل بمصر، حيث أنه يعد كبير.



يذكر أن الفنان الشاب أحمد حاتم، استعرض ذكريات مسلسل “ليه لا 2 ”حيث قام بنشر صورة من كواليس المسلسل جمعته بالفنانة منة شلبي.

وكتب حاتم من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام:“بقلب في تليفون صلاح لقيت الصورة دي”.

مسلسل ليه لا من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

