هاشتاج “النيل في حماية السيسي” يكتسح تويتر.. ومغردون: كلنا ثقة فيك

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ النيل في حمايه السيسي ” وذلك عبد كلة وزير الخارجية المصرى سامح شكري بشأن قضية سد النهضة .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالآتى:

و قال سامح شكري وزير الخارجية، أن ما تقدمه أثيوبيا من تبرير حول تعنتها بشأن سد النهضة لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي، عقب مشاركته بمجلس الأمن، إذاعته اكسترا نيوز، شكرى أن المفاوضات امتدت لـ 10 سنوات، اتخذت خلالها أثيوبيا قرارات أحادية تهدد سيادة مصر والسودان.

وتابع شكرى، أن ما تفعله أثيوبيا يهدد حياة الشعبين المصرى والسودانى، وأكد أن أثيوبيا لم تظهر أي نية للتفاوض.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن إثيوبيا رفضت كل مقترحات مصر خلال المسار التفاوضي، موضحا أن إثيوبيا تبنت مواقف لا تقدم، رغم كل شيء فإن إثيوبيا تظل على تعنتها.

وأضاف سامح شكري خلال كلمته أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أنه لا توجد لدينا أي ضمانات ضد الأضرار التي تقع مستقبلا بسبب سد النهضة، وسعينا لوضع آلية للدول الثلاث للتعاون بينها.



وأشار سامح شكري إلى أن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر أتت إلى مجلس الأمن العام الماضي لتحذر من الملء الأحادي لسد النهضة.

وأضاف سامح شكري ناشدتا مجلس الأمن بالعمل من أجل وضع حد للتوتر، ونأمل في أن يدرك الجميع خطورة الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة لدخول الأطراف في مسار فعال يقضي لاتفاق عادل وملزم.