رضا عبدالعال يتغزل في موسيماني ويدافع عن النحاس

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب بالأمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :موسيماني أدار اللقاء بشكل مميز ونجح في فرض الهيمنة على مدار شوطي المباراة ، كما أجرى تبديلات رجحت كفة الأهلي خلال الشوط الثاني ، مثل الدفع بصلاح محسن على حساب حسين الشحات ، والدفع بوالتر بواليا لتنشيط الجانب الهجومي بعد استمرار التعادل السلبي حتى الدقيقة 78 .

وأضاف عبد العال : عماد النحاس أدار المباراة وفقاً للإمكانيات المتاحة أمامه ، وأرفض اتهامه بالتفويت والتهاون ، فلا يوجد مدير فني سيفضل مصلحة ناد آخر عن مصلحته الشخصية .

وأكد رضا عبد العال أنه حينما انتقل إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف الغريم التقليدي الزمالك ، كان نجماً كبيراً من نجوم الكرة المصرية ، وأحدثت الصفقة جدلاً كبيراً آنذاك .

وأضاف عبد العال : انتقلت إلى النادي الأهلي وأنا في أفضل حالاتي الفنية ومُتوج بالعديد من الألقاب مع نادي الزمالك ، فأضفتُ إلى القلعة الحمراء وليس العكس ، وأحدث هذا الانتقال ضجة كبيرة في ذلك الوقت ، وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية .



اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 48 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة فى المركز الـ 14 .

الشوط الأول

انحصر اللعب فى وسط ملعب الفريقين دون أدني خطورة حتى الدقيقة 13 ، بعد تنفيذ ركنية للمقاولون يتصدى لها الشناوي وتصل عند رزق لاعب المقاولون يسددها من مسافة بعيدة تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 26 مرر الشحات بينية لطاهر محمد يستلمها ويسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة على يسار حسن شاهين حارس المقاولون ويتصدى لها بثبات.

وفى الدقيقة 43 من زمن الشوط هجمة مرتدة للمقاولون تنتهي بتسديدة من لويس تخرج أعلى مرمى الشناوي دون خطورة.

وسدد أكرم توفيق كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى شاهين حارس المقاولون إلى خارج الملعب في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط ليطلق الحكم محمود البنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

الشوط الثاني



وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بنزول والتر بواليا بديلا لياسر إبراهيم لفك التكتل الدفاعي الذي فرضه المقاولون على النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 60 عرضية من أكرم توفيق حاول بواليا أن يلعبها برأسه تصدت في الدفاع وردت له سددها بواليا اصطدمت بجسد دفاع المقاولون.

وفى الدقيقة 73 أفشة ينفذ الكرة الثابتة ويرسلها داخل منطقة الجزاء يقابلها حمدي فتحي بضربة رأس تخرج على يمين حسن شاهين إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محققة على الأهلي.

وفى الدقيقة 77 صلاح محسن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسقط على خط المرمى ثم يشتتها دفاع المقاولون وسط مطالبة من لاعبي الأهلي باحتساب هدف بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ليلجأ الحكم محمد البنا للفار ليثبت صحة الهدف بعدما سقطت داخل المرمى.

وفى الدقيقة 90+1 تمريرة بينية من محمد شريف يسددها ضعيفة بيسراه تصطدم بدفاع المقاولون وينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف ثاني للأهلي.

وسجل الهدف الثاني محمد شريف فى الدقيقة 90+5 من تمريرة طويلة من بواليا أخطا فاروقا مدافع المقاولون في التعامل معها لتصل عند محمد شريف توغل داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه على حارس المقاولون إلى داخل الشباك.