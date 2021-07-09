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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن..الصحة: تسجيل 155 حالة بفيروس كورونا .. و 19 وفاة

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

 

شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار.. تعرف عليها

 

أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

 

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

 

مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء تجار مخدرات على محامى بعزبة الهجانة

 

الصحة: تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 19 حالة وفاة

 

هاشتاج “النيل في حماية السيسي” يكتسح تويتر.. ومغردون: كلنا ثقة فيك

 

مصطفى بكري : حديث وزير الخارجية أمام مجلس الأمن يعبر عن كل مصري

 

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة .. صور

 

قبل شهر من طرحه .. تفاصيل فيلم الإنس والنمس

 

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