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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة عن تألق محمد شريف في مباراة المقاولون..مستقبل هجوم  مصر

صدى البلد

علق محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي على تألق صديقة بالفريق محمد شريف بعد مساهمته بفوز النادي الاهلي على فريق المقاولون العرب بالدوري المصري. 
 

وكتب أفشة عبر استوري بحسابة بإنستجرام قائلا "الحمد لله على الفوز ، توقيت مهم للغاية ووقت صعب أن شاء الله الأهلي دايما قد الرهان محمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم  مصر  بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر رهان كبير عليه وعلى مهاجمين الفريق نعدي بيهم أن شاء الله التحدي كبير مبروك ٠".


 

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

 

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 48 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة فى المركز الـ 14 .

 

الشوط الأول 

 

انحصر اللعب فى وسط ملعب الفريقين دون أدني خطورة حتى الدقيقة 13 ، بعد تنفيذ ركنية للمقاولون يتصدى لها الشناوي وتصل عند رزق لاعب المقاولون يسددها من مسافة بعيدة تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

 

وفى الدقيقة  26 مرر الشحات بينية لطاهر محمد يستلمها ويسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة على يسار حسن شاهين حارس المقاولون ويتصدى لها بثبات.

 

وفى الدقيقة 43 من  زمن الشوط هجمة مرتدة للمقاولون تنتهي بتسديدة من لويس تخرج أعلى مرمى الشناوي دون خطورة.

 

وسدد أكرم توفيق كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى شاهين حارس المقاولون إلى خارج الملعب فى الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط ليطلق الحكم محمود البنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

 

الشوط الثاني 
 

وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بنزول والتر بواليا بديلا لياسر إبراهيم لفك التكتل الدفاعي الذي فرضه المقاولون على النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 60  عرضية من أكرم توفيق حاول بواليا أن يلعبها برأسه تصدت في الدفاع وردت له سددها بواليا اصطدمت بجسد دفاع المقاولون.  

وفى الدقيقة 73  أفشة ينفذ الكرة الثابتة ويرسلها داخل منطقة الجزاء يقابلها حمدي فتحي بضربة رأس تخرج على يمين حسن شاهين إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محققة على الأهلي.

وفى الدقيقة 77 صلاح محسن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسقط على خط المرمى ثم يشتتها دفاع المقاولون وسط مطالبة من لاعبي الاهلي باحتساب هدف بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ليلجأ الحكم محمد البنا للفار ليثبت صحة الهدف بعدما سقطت داخل المرمى.

وفى الدقيقة 90+1 تمريرة بينية من محمد شريف يسددها ضعيفة بيسراه تصطدم بدفاع المقاولون وينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف ثاني للأهلي.

وسجل الهدف الثاني محمد شريف فى الدقيقة 90+5 من تمريرة طويلة من بواليا أخطا فاروقا مدافع المقاولون في التعامل معها لتصل عند محمد شريف توغل داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه على حارس المقاولون إلى داخل الشباك.

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٩-٠٨٥٠٤٤_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٩-٠٨٥٠٤٤_Instagram
الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب أفشة الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصرى فريق المقاولون العرب

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