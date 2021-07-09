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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة الحر

شاهد.. موجة الحر تؤثر على الدببة في محمية كوسوفو للحيوانات

لدببة في محمية كوسوفو
لدببة في محمية كوسوفو للحيوانات

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، موجة الحر تؤثر على الدببة في محمية كوسوفو للحيوانات.

ووفقا للتقرير، أصبحت موجة الحر في منطقة البلقان لا تطاق بالنسبة لبعض الحيوانات بعد أن تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ 36 درجة مئوية. ويضاعف العمال في محمية الدببة في كوسوفو جهودهم لتبريد الحيوانات.

وقال تاولانت خوجا، عامل في محمية للدببة، "إننا نقدم لهم أكبر قدر ممكن من الفاكهة والفواكه المجمدة ونرشهم بالماء ونقوم في كثير من الأحيان بتغيير الماء في بركتهم".

وفي سياق آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الخميس بالمملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات: (نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرمة) تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

كما يشهد رياحًا نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

طقس السعودية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

موجة الحر الدببة محمية كوسوفو منطقة البلقان السعودية

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