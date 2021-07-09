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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. حديقة حيوان بريطانية تحتفل بولادة أول إنسان غاب

صدى البلد

احتفلت حديقة حيوان تشيستر البريطانية بمولود حديث لـ إنسان غاب سومطري والذي تعود أصوله إلى جنوب شرق آسيا منذ ولادته في 19 يونيو. 

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية يعد إنسان الغاب الحديث الأول من نوعه الذى يولد فى حديقة الحيوانات منذ أن عاد إنسان الغاب إلى الحديقة مرة أخرى بعد حريق مأساوي في ديسمبر 2019.

تحديد نوعه 

ولم يستطع الخبراء حتى الآن من تحديد نوع المولود الجديد حيث كان متشبثًا بأمه التى تدعى إيما وتبلغ من العمر 34 عامًا.

 ويواجه إنسان الغاب خطر الانقراض في البرية ويأمل دعاة الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم أن تعطي الولادة أملًا جديدًا في إنقاذها من الانقراض.

خطر الانقراض

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية أنه تم إدراج إنسان الغاب السومطرى على أنه مهدد بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).

وقالت كلير بارى أحد الأخصائيين الرئيسيين في حديقة الحيوان: «إنسان الغاب السومطري أحد أكثر الثدييات الكبيرة تهديدًا بالانقراض، لذا فإن الوصول الآمن لطفل جديد هو لحظة خاصة بشكل لا يصدق».

علاقته بأمه

وعن علاقتة إنسانة الغاب بطفلها الجديد، أضافت «بارى»: «إيما شكلت بالفعل علاقة وثيقة مع الطفل الصغير - إنه لأمر رائع أن تراها تحتضنه برفق». 

ويُعد الطفل الجديد بمثابة دفعة حيوية لبرنامج التكاثر الدولى للحفاظ على البيئة، والذي يعمل على ضمان شبكة أمان لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض في أكثر حدائق الحيوان تقدمًا في العالم.

ويعيش أقل من 14 ألفا من حيوان إنسان الغاب في البرية بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا التهديد بسبب خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل هناك، مما يجعله من الأنواع «المهددة بالانقراض» وذلك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. 

ويعتبر إنسان الغاب السومطري واحد من ثلاثة أنواع من إنسان الغاب الطويل الشعر، كما تعد حديقة حيوان تشيستر حالياً حديقة الحيوانات الوحيدة في بريطانيا التي تهتم بإنسان الغاب في سومطرة.
 

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