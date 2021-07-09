دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة.. يتصدر نشرة صباح البلد

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دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذي الحجة.



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حيث يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، بعد غروب شمس غدا السبت الموافق 9 يوليو، والتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

وتنتظر دار الإفتاء المصرية، إعلان أول أيام شهر ذو الحجة، بعد رؤية السعودية لهلال الشهر ، علما بأن دار الإفتاء تعلن الرؤية بناءا على ما تعلن عنه المملكة العربية السعودية لأن رؤية هلال شهر ذو الحجة لابد وأن تتفق مع رؤية السعودية له وذلك فيما يخص هذا الشهر فقط من الشهور الهجرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.

واستشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [البقرة: 185]. والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» [البقرة: 189]. وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.

رية هلال الشهور الهجرية

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.



وأفادت بأنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».

كان معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، قد توقع موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، منوها أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا، على أن تكون وقفة عيد الأضحى، وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحي 20 يوليو الموافق الثلاثاء، مشيرا إلي أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا.







