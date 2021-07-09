الخارجية الروسية: زيادة التوتر على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان

أعلنت السلطات في روسيا اليوم الجمعة أن قاعدتنا العسكرية في طاجيكستان استنفرت لمواجهة أي تهديد من أفغانستان.

وكشفت روسيا عن استعداداها للرد على أي تصعيد عسكري يهدد طاجيكستان من أفغانستان مؤكدة أن طالبان تسيطر على ثلثي الشريط الحدودي بين أفغانستان وطاجيكستان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن وجود العسكريين الأجانب في ليبيا، يكبح التسوية السلمية في البلاد.

وأوضح سيرجي فيرشينين، أن استمرار وجود العسكريين الأجانب، يعد واحدا من أكثر المشاكل حدة في ليبيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في ليبيا من دول حل مشكلة العسكريين الأجانب".

