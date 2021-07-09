الثقافة والإبداع.. كتاب جديد في مجال الدراسات الأنثروبولوجية

صدر عن دار روابط للنشر وتقنية المعلومات كتاب جديد للكاتب والباحث الأكاديمي قياتي عاشور، باسم الثقافة والإبداع، حيث تم طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واهتم الكتاب بدراسة العلاقة بين الثقافة والإبداع وكشف مسح التراث عن وجود فجوة وندرة شديدة فيما يتعلق بمقاربة تأثير الثقافة في الإبداع.

يسعى الكتاب إلى توجيه الاهتمام بدراسة العلاقة بين الثقافة والابداع حيث ارتكزت البحوث المبكرة للابداع الي حد كبير علي اكتشاف ووصف طبيعة الشخص المبدع، حيث كان تركيزها محصورًا ـ تقريبًا ـ على تحليلات على مستوى الأفراد، مما أدي إلى إهمال وإغفال التفسيرات الكلية للإبداع، كما لاحظ الباحث أن جُلَّ التراث البحثي في الإبداع اتَّجه صوب الدراسة الكميَّة عن طريق الاستبانات، والمقاييس، ولا توجد دراسات كيفية إلا في نطاق محدود للغاية.

كما ارتكزت أهداف الكتاب إلى الوصول إلى مجموعة من الحقائق والمفهومات العلمية، التي يمكن أن تقدم إضافة إلى النظرية العلمية في مجال الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية للإبداع، كما تعمل على زيادة فهمنا للظاهرة ومعرفة أهم أسبابها الحقيقية وكيفية تشكلها.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التى من شأنها تساعد على وضع مبادئ توجيهية جديدة لإصلاح نظام التعليم، ومحاولة التوصل إلى مجموعة من المقترحات الملائمة لتطوير بيئة إنتاج معرفية قادرة على الدخول في مصاف الدول المتقدمة.

كما تساعد في التوصل لمجموعة من المقترحات الإجرائية يمكن من خلالها تحسين وضعية الإبداع العلمي في مصر، وتهيئة الظروف المواتية لبيئة الإبداع العلمي بمؤسسات إنتاج المعرفة والمراكز البحثية؛ مما يساعد على دعم الإبداع وزيادة المخترعات؛ ومن ثَمَّ يصبُّ في الاقتصاد والتقدم التقني في كل المجالات، مع وضع استراتيجيات كيفية التعامل مع المبدع منذ الصغر، وعدم وضع عراقيل ومثبطات تقتل لديه الإبداع.

وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة لتحقق هدفًا رئيسًا في التعرف على العلاقة بين الثقافة والإبداع؛ وبدوره ينقسم إلى عدة أهداف فرعية؛ هي: التعرف على ملامح صورة المبدع عن ذاته الإبداعية، والتعرف على ماهية الإبداع، وأهميته والتعرف على سمات المبدع من وجهة نظر المبدعين، وما تصورات المبدعين لمعايير النجاح؟ وما تقييمهم لذاتهم؟ وكذلك الوقوف على الدور الذي تلعبه مؤسسات الغرس الثقافي الرسمية (التعليم)، وغير الرسمية (الأسرة) في تنمية الإبداع وتطوره لدى المبدعين العلميين. وأيضا التعرف على وجهة نظر المبدعين في العلاقة بين الإبداع والتدين، وإبراز دور الثقافة السائدة في المجتمع؟ وهل هي محفزة للإبداع أو معوقة له؟ كما تحاول تحديد عناصر الثقافة التي تدعم وتيسر الإبداع، والعناصر التي تثبطه؟ والتعرف على الارتباط بين النوع والإبداع؟ وما طبيعة هذا الارتباط؟ وأخيرا التعرف على أبرز معوقات القدرة الإبداعية في المجتمع، كما يراها المبدعون داخل مؤسسات إنتاج المعرفة.