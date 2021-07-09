بجمبسوت مبهج .. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

إطلالة منة فضالي

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأحمر المزين بنقوشات الورد المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

انتعلت منة فضالي حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و التي كشفت عن جمال ملامحها.



شاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

تصدرت الفنانة منة فضالي تريند جوجل بسبب صورتها بالمايوه فى حمام السباحة والتي اثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.