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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف توضح أهمية التراث والوطن في الخطاب الديني

أسامة فخري الجندي
أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف


قال أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الوطن هوية وثقافة ولغة وتاريخ، مسترسلا: الوطن حضارة وقيم وأخلاق، مضيفا: لا شيء يعادل قيمة الوطن.
 

وأوضح "أسامة فخري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقياس الحقيقي لحب الوطن يظهر من خلال قيم الوفاء والمروءة والبر بالوطن، وتقديم كل ما يملك من أجل تقدم وتطوير الوطن.
 

وأضاف أن التطرف الفكري متنوع، أحدهم يدعو إلى تكفير البعض، وآخر يدعو للتشدد، وثالث يستخدم الشهوات للسيطرة على المواطن، متابعا: التطرف الفكري يأتي نتيجة التعصب.
 

ولفت إلى ان التراث نتاج فكري ضخم له مدارات زمنية ومكانية، مشددا على أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يعتمد على التراث و القيم.

وأكد على أن التراث يعتمد في أساسه على الفهم الصحيح، وليس الأفكار الخاطئة المنتشرة.



مؤتمر الإسلام ضد التطرف

 


شارك المرصد في مؤتمر «إسلام ضد التطرف» الذي عقد في نوفمبر 2017 في مدينة «تورينو» الإيطالية، وألقى كلمة المرصد فيه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، مشرف وحدة الرصد باللغة الفرنسية السابق، وتحدث فيها عن ملامح وسمات الخطاب المضاد لخطاب الجماعات المتطرفة.

المؤتمر الدولي للباحثين في الدراسات العربية والإسلامية في أليكانتي بإسبانيا
شارك الدكتور طارق شعبان، مدير مرصد الأزهر، إلى المؤتمر الدولي الرابع للباحثين في الدراسات العربية والإسلامية والذي عُقد في جامعة أليكانتي في إسبانيا، وشارك بورقةٍ بحثية بعنوان: «الأزهر وتجديد الخطاب الديني: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نموذجا»، وذلك خلال شهر سبتمبر 2018. وقد تناول في مداخلته دور الأزهر الشريف في الحفاظ على التراث ومواكبة العصر موضحًا ما استحدثه الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر من هيئات ومراكز تواكب العصر وتفي بمتطلبات المسلمين في العالم كله.

 

مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»
شارك الدكتور طارق شعبان مدير المرصد في مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»، الذي عُقدت جلساته في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند في أوزباكستان، وشارك فيه عدد من مؤسسات وعلماء العالم الإسلامي، على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة المتخصصين في العقيدة الماتريدية بكليات أصول الدين بالأزهر.


وداخليًا شارك المرصد في العديد من المؤتمرات والفعاليات وورش العمل، منها:

 

ملتقى الشباب المسلم المسيحي الدولي الأول
شارك المرصد في «ملتقى الشباب المسلم المسيحي الدولي الأول»، الذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس الكنائس العالمي، في مشيخة الأزهر في أكتوبر 2016. وألقى منسق عام المرصد حينذاك، د. محمد عبد الفضيل محاضرة عن «الخطاب الديني وأثره في الدعوة إلى التطرف أو إلى التعايش والسلام».

 

مؤتمر «العالم ينتفض– متحدون لمواجهة التطرف»
بدعوة من مكتبة الإسكندرية أيضًا شارك المرصد في المؤتمر الدولي «العالم ينتفض– متحدون لمواجهة التطرف» في يناير 2017. وألقى كلمة المرصد الدكتور محمد عبد الفضيل مدير المرصد السابق، وكانت بعنوان: «خطابات التطرف تحت مجهر مرصد الأزهر، رصد – متابعة – مواجهة»، أكد فيها أن التنظيمات المتطرفة تعمد في خطابها الإعلامي والإفتائي إلى التشكيك في إسلامية النظم القومية والمفاهيم الحديثة مثل الممارسات الديمقراطية والانتخابات والدستور مشيرًا إلى أن المرصد يقوم بالرد على كل هذه الادعاءات.

 

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