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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قافلة طبية لأهالي مدن السلوم و براني والنجيلة بمطروح

قوافل طبية
قوافل طبية


تنطلق الإثنين القادم ولمدة 4 أيام أعمال القافلة الطبية لأهالي مدن السلوم، براني، والنجيلة بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح وجمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة بمطروح.

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وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه سيتم تسيير قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بمدن السلوم، براني، والنجيلة. وذلك في الفترة من ١٢ يوليو حتى ١٥ يوليو على أن يكون يوم الإثنين ١٢ يوليوبالسلوم، والثلاثاء والأربعاء ١٣ و١٤ يوليو ببراني والخميس ١٥ يوليو بالنجيلة.


وأضاف أن القافلة الطبية تضم التخصصات الآتية "باطني، أطفال، نساء، وعظام، وجلدية" مع إجراء جميع الفحوصات والتحاليل والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية.

 

واشار ان القافلة  تاتى في إطار التيسير على المواطنين مع تقديم الخدمات الطبية اللائقة بأهالي مطروح بجميع المناطق، وبالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح وجمعية الهلال الأحمر المصري وتحت رعاية محافظ مطروح.


ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديريتي التضامن الاجتماعي والشئون الصحية ومجالس المدن المعنية بتذليل كافة العقبات وتسيير أعمال القافلة مع الحرص على الإعلان على القافلة لتحقيق أقصى استفادة لأهالي المناطق الموجهة إليهم خاصة فى القرى والنجوع الصحراوية مع تكثيف مثل هذه القوافل الطبية .


كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد أعلن، عن خطة عمل القوافل العلاجية المتنقلة لمديرية الصحة بالمحافظة، لمدة ستة أشهر تبدأ من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية العام في ديسمبر 2021. وتغطي هذه القوافل جميع المناطق الأكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة الثمانية.

أكد محافظ مطروح، على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف. موجها بضرورة الإعلان عن خطة العمل بجميع وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية، لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.


وأشار محافظ مطروح، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتشمل إجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم العلاج بالمجان والوصول لكافة المواطنين بالمحافظة بجميع القرى والتجمعات في قلب الصحراء من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مطروح.

محافظة مطرح اخبار المحافظات مديرية الصحة قوافل طبية مديرية التضامن الاجتماعي

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