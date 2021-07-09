من داخل منزله محمد صلاح يمارس التمارين الرياضية

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يمارس التمارين الرياضية.



وظهر محمد صلاح بالصورة من داخل منزله وهو يمارس رياضة الجري على جهاز المشي الكهربائي .







وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.



وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح وتياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.





ورفض نادي ليفربول الكشف عن أسباب رفضه، مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، مع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2021.

وقال مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: لا استطيع التحدث عن أسباب رفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في الوقت الحالي، يورجن كلوب “ المدير الفني للريدز” سيعلق في الوقت المناسب.

ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق اليوم الخميس 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة

