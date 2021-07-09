بعد تأجيل مواجهة بيراميدز.. سموحة راحة لمدة 6 أيام وعامر يجتمع مع اللاعبين

منح أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبيه 6 أيام راحة سلبية عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة نادي بيراميدز بدور الـ 16 بكأس مصر والتي كان مقرر إقامتها الأحد المقبل .

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن غضبه الشديدة خلال اجتماعه مع لاعبي الفريق بسبب تدهور النتائج خلال الجولتين الماضيتين بالهزيمة أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة ورباعية الأهلي .

وطالب المهندس محمد فرج عامر لاعبي الفريق بضرورة تحقيق نتائج إيجابية وعودة الأداء الجماعي من جديد.

ويواجه فريق سموحة نظيره إنبي يوم 7 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا اقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

وفاز فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري .

ونجح الأهلي في فتح السجل التهديفي، بعد هجمة منظمة بمجموعة تمريرات قصيرة أنهاها طاهر محمد طاهر بتمريرة بينية متقنة بإتجاه محمد شريف المنطلق داخل منطقة الجزاء فاستقبل الكرة بتسديدة خادعة في الزاوية المغلقة من المرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وعزز الأهلي الهدف الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة رائعة من أمام القائم الأيسر للمرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

الهدف الثالث جاء بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق علي معلول بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس الهاني سليمان بشكل صحيح.

الأهلي لم يكتفي بالثلاثة أهداف وسجل الرابع بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها علي معلول في إختراق منطقة جزاء سموحة ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها محمد شريف بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

الأهلي أرتقي للمركز الثاني برصيد 45 نقطة مع تبقي 7 مبارايات مؤجلة.



وعلق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على هزيمة الفريق الأول برباعية نظيفه من النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري .

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي فيس بوك:" هارد لك سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن، لكن لم يكن من الممكن رفض إعارته، حدث انهيار فى الدفاع فى الدقيقة الأربعين، لمدة دقيقتين، وارد هزيمتنا من الأهلى، وهو بطل أفريقيا، فرق كبير جدا جدا فى الإمكانيات، ولا ننسى أننا فزنا فى الدور الاول، والكابتن احمد سامى مدير فنى رائع وله رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبونا فى أحسن حال".