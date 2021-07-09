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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

450 فدان مهددة بالبوار بسبب خلافات المحليات والري بقري كفرالزيات.. صور

بالصور .. 450 فدان
بالصور .. 450 فدان مهدده بالبوار بسبب خلافات المحليات والري

شهدت قري مركز كفرالزيات في قلب محافظة الغربية اليوم استمرار أزمة كبيرة بين أجهزة المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات من ناحية وأجهزة وزارة الري التابعة لمحافظة المنوفية، من ناحية أخرى قد تهدد  إلى بوار أكثر من 450 فدان زراعي من أجود الأراضي الزراعية بوسط الدلتا وذلك بمنطقة عزبة شوير بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.

كما قامت أجهزة وزارة الري بتبطين ترعة ام غزالة  والتي تقوم بري الأراضي الزراعية بأحواض الدراع وعقر موسى والخمسين وتخدم أكثر من ٤٠٠ فدان وسط فرحة كبيرة من الفلاحين بأعمال التبطين التي تستلزم مد مواسير لري أراضيهم الزراعية الا ان ذلك اصطدم بطريق َ مرصوف رفض فيه مجلس مدينة كفرالزيات عمل اي تكسير فيه لمد المواسير لري الأراضي مما تسبب في أزمة كبيرة لدى المزارعين والفلاحين .

وأكد محسن شوير شيخ  بلد عزبة شوير اننا أمام أزمة كبيرة جدا فالري قام بتبطين الترعة وتم قطع المياه عن أراضينا لمدة تجاوزت ٢٥ يوم ولما انتهت الأعمال وطلبنا توصيل مواسير وعمل آبار على نفقة الفلاحين لري الأراضي الزراعية  حيث يستلزم ذلك  الحفر في طريق العزبة المرصوف بالأسفلت فرفض مجلس مدينة كفرالزيات والوحدة المحلية بالدلجمون التابعين لها .

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وتابع أنه سيتم تحرير محاضر وغرامات للفلاحين في حال تكسير الأسفلت وهو مالا يستطيع الفلاحون تحمله  .

وشدد  سالم الشاذلي، شيخ بلد قرية كفرديما،  أننا وجهنا استغاثات لرئيس الوزراء ووزير الري ومحافظ الغربية لإنقاذ نا ونجدتنا كي نتمكن من ري أراضينا المهددة بالبوار وموت الزراعات بها من العطش وعندما استغثنا بري شبين الكوم بالمنوفية الذي تتبعه ترعة ام غزالة أكد لنا المسئولين انهم مسئولين عن أعمال التبطين فقط وان تكسير الطريق الأسفلتي يخص المحليات ولا علاقة لهم بها فكيف سنقوم بري أراضينا بدون توصيل مواسير!!؟

وأضاف  حماده فليفل، الفلاحين وقعوا بين شقى رحى بين الري والمحليات واصبحت أراضيهم مهددة بالعطش وتعريضه لخسائر كبيرة فلو قام الفلاحون بري أراضيهم بدون عمل المواسير عن طريق ماكينات الري سيقوم الري بعمل محاضر لهم ولو قاموا بتكسير الأسفلت لمد المواسير مثل باقي الأراضي الزراعية ستقوم المحليات بعمل محاضر لهم وستعرضهم لغرامات كبيرة ويجب انقاذنا من هذا المأزق.
في المقابل صرح المهندس محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات  أنه تواصل مع وكيل وزارة الري بالمنوفية والذي تتبعه ترعة ام غزاله إشرافيا وأكد انهم يقومون بأعمال التبطين فقط في الري أما تكسير الطريق لتوصيل المرافق  فلا يخصهم، مضيفا أن طريق عزبة شويرب بكفرديما  تم رصفه  منذ سنوات وان اي أعمال تكسير به لمد المواسير يعد مخالفة قانونية تستلزم تحرير محاضر وإلزام من قام بذلك برد الشئ لأصله  وان هذا هو مايهمنا وهو إلزام الجهة التي ستقوم بتكسير الأسفلت بالتعهد برد الشئ لأصله وإعادته كما كان وهو مارفضته أجهزة الري بمحافظة المنوفية، ولايزال الوضع معلقا والفلاح حائرون بين الري والمحليات وينظرون لزراعاتهم وهي تموت في انتظار قرار حاسم ومنقذ للسماح لهم بتوصيل المياه لاراضيهم دون تحميلهم أعباء مالية فادحة .

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