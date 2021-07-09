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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسداد دية عن سوداني.. أهالي نجران يجمعون 112 ألف ريال في 48 ساعة

السعودية
السعودية

فى منطقة نجران في السعودية، حيث تجد الإنسانية فى أبهي صورها بعد أن قام مواطنون بجمع مبلغ 112 ألف ريال خلال 48 ساعة فقط،  وذلك لسداد دية نجل مُقيم من الجنسية السودانية، بعد إدانته قضائياً في واقعة دهس مُقيم مصري .

 

 أهالي نجران يجمعون 112 ألف ريال في 48 ساعة

 

بدأ المُقيم أبو حسين والد الجاني ياسر بالكشف عن ملابسات الواقعة التي اتهم فيها نجله قائلا إن :"نجله دهس قبل عامين مُقيماً من الجنسية المصرية دون عمد، و خرج بكفالة وصدر حكم ضده بسداد دية قدرها 112 ألف ريال".

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية قال أبو حسين أن أهالي نجران بادروا بجمع المبلغ تقديراً له كونه يعيش في المنطقة منذ قرابة 37 عاماً، مبيناً أنه تم تسديد مبلغ الدية بالفعل.

وأوضح صاحب المبادرة ويدعى حسين أبو حسين، أنه نشر القصة عبر مواقع التواصل وطلب التبرع للمُقيم، مشيراً إلى أنه وجد تفاعلاً كبيراً وتم جمع المبلغ بالكامل خلال 48 ساعة.

 

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 أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن  وزارة الحج والعمرة أعلنت عن انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

وبدوره ذكر  نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442هـ باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.

كما وجهت  وزارة الحج والعمرة نداءا عاجلا  لعموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، وذلك بدون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي السياق ذاته؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في أربعة مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الحرم المكي الشريف بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعر المقدسة.

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