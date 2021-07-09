عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسود .. زوجة كريم فهمي تتألق في المالديف

زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي

حرصت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في المالديف.

 

تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل  ذا أكمام مكشوفة باللون أسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

 

أكملت زوجة  كريم فهمي  إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الأجتماعي.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها  الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

 

من جانب أخر روَّج الفنان كريم فهمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لـ فيلم العارف، والذي يجسد بطولته، شقيقه، أحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان أحمد عز، حيث نشر كريم فهمي “بوستر” الفيلم، وعلق عليه: "لا أستطيع الانتظار".
 

وأعلنت الشركة المنتجة، عن طرح فيلم العارف، بداية من يوم 14 من الشهر القادم، حيث ظهر جميع أبطال الفيلم فى العمل، وسيطر “الأكشن” عليه بشكل كبير.

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

 

معلومات عن فيلم العارف
 

تمكن فريق عمل فيلم “العارف.. عودة يونس”، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به :

 

1- فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

 

2-  إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير .

 

3-  تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .
 

4- استخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

 

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

 

6-  استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .

زوجة كريم فهمي إطلالات زوجة كريم فهمي اطلالات المشاهير اطلالات النجمات إطلالة زوجة كريم فهمي

ترشيحاتنا

ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

سعر ومواصفات لكزس ES موديل 2021 في السعودية.. صور

الضحية الخامسة لـ الأهلي.. حمدي النقاز يقترب من مغادرة الترجي

الوضع خطير.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع في أفغانستان

وفاة جيهان السادات| مواقف عظيمة لأم الأبطال مع المصابين في حرب أكتوبر

ما هي مواقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن تجاه أزمة سد النهضة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن.. فيديو

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ما هي مواقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن تجاه أزمة سد النهضة؟

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ