د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

لا يختلف احد علي ان التضامن مع الاخوة الاشقاء في قطاع غزة بدولة فلسطين نتيجة تعرضهم للارهاب الغاشم الاسرائيلي خلال الاسابيع الماضية هو واجب انساني في المقام الاول ينبغي القيام به ،فضلا عن كونه استجابة طبيعية ومنطقية من شعب مصر لمؤازة اشقائنا في العروبة والدين في الازمات التي يتعرضون لها في كل وقت من قبل المحتل الاسرائيلي البغيض، الذي لا يراعي اي معاهدات او اتفاقيات تقرها الامم المتحدة بشأن السلام والتعايش بين الدولتين بأي حال من الاحوال .

ومن منطلق دور مصر الكبير في المنطقة ،فقد ارسلت وفود طبية متعددةالتخصصات الي قطاع غزة من اجل تقديم المساعدات الطبية لهم في مختلف التخصصات بعد زيادة حالات الاصابات من الجرحي جراء الممارسات العنيفة التي مارسه عليهم الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الاعزل .

وشعرت بالفخر والاعتزاز بأطباء بلادي عندما تابعت عدد السيارات الطبية عبر قافلة الازهر الشريف بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ومحملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين خيوط جراحية وادوات الجراحة العامة والشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام وتخصصات اخري كالباطنة والقلب والاوعية الدمويةوالاسنان والمخ والاعصاب ...الخ، فضلا علي الملابس وادوات التعقيم واغذية ومشروبات وغيرها من الادوات التي تأتي امتداد للدور التاريخي الذي يقوم به أطباء مصر الشرفاء الذين يتسابقون دوما للقيام بدورهم في كافة الازمات الداخلية والخارجية وابرز مثال علي هذا دورهم في ازمة كورونا او كوفيدا 19 وغيرها من الازمات الطارئة .

وكما نشيد بدور الازهر الشريف الذي يقوم بدوره في دعم قضايا الامة العربية والاسلامية ونشر روح الاخاء وابتلاخم بين ابناء الامة الواحدة وهذا ما نراه دونا في القوافل المرسلة منه لدعم وانقاذ كل ما يمكن انقاذه ودعم قضايا العالم الاسلامة.

والدولة ممثلة في وزارة الصحة، ووزيرتها النسيطة هالة زايد تجاه المصابين والجرحي جراء العدوان علي قطاع غزة في فلسطين والتضامن مع الشعوب ونشر روح الاخاء والتلاحم بين ابناء الامة الواحدة . وكل هذا يأتي في تطار دعم القيادة السياسية المباشر للوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات بانواعها لهم وفي هذا الاطار اعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر دعم مباشر لفلسطين يقدر بنصف مليار دولار لاعادة اعمار غزة نتيجة التدمير الذي لحق بها من قبل الجيش الاسرئيلي .

الامر الاخر الهام الذي لفت انتباهي جيد هو تسابق الاطباء المصريين في الانضمام للقوافل الطبية المتوجه لغزة بفلسطين وكافة المناطق التي تتعرض للعدوان ،بكل جدية وحماس وحب ،ويقدمون العلاج والرعاية والطبية لكل مصاب ومجروح هناك ،ولفت نظري وجود أطباء لم يترددوا في السفر رغم اعبائهم الكثيرة الا انهم لا يتأخرون لحظة عن القيام بالواجب الطبي المطلوب مثل د.سارة وفائي طبيبة الاسنان المتميزة ود. هند الحصري الطبيبة المتميزة في تخصص المخ والاعصاب ود.هالة المصري تخصص الجراحة العامة وعدد كبير من الكوادر المتخصصة في مجالات جراحة العظام المعقدة وغيرهم ممن في تخصصات لاستكمال مشوار أهل غزة العلاجي و يقدمون المساعدات لكل الجرحي في القطاع .

ومن جانب اخر ثمن العالم كله وعلي رأسهم الرئيس الامريكي جو بايدن موقف مصر المشرف من العدوان علي غزة ودور مصر في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وعلاج الجرحي واعادة اعمار ما هدمته الحرب علي الشعب الاعزل ،كما ثمنت وزارة الصحة الفلسطينية الدور المصري وأطباءه وأزهره الشريف لما يقومون به تجاه الشعب الاعزل في فلسطين وقطاع غزة .

وتحية موصولة لاطباء مصر الشرفاء الذين يقدمون بلا مقابل ويضحون بانفسهم واموالهم لاجل انقاذ حياة مريض يحتاج الي المساعدة خاصة من مصابي العدوان الغاشم الارهابي !