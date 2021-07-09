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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتسلمها

منح جائزة الثقافة العربية لـ الأهلي لتفوقه في المسئولية المجتمعية

جائزة الثقافة العربية
جائزة الثقافة العربية للنادي الاهلي

تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية في المسئولية المجتمعية التي منحها له الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود.


كان وفد من الاتحاد العربي برئاسة أشرف محمود، وضم كل من الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات ومحمد إسماعيل من البحرين وعبد اللطيف المتوكل من المغرب وحسن شرارة من لبنان والدكتورة سبأ جرار من فلسطين وأيمن بدرة الأمين العام من مصر، حضر افتتاح الصالون الثقافي لـ الأهلي وسلم الجائزة لرئيس النادي.


وجاء قرار الاتحاد العربي على ضوء ما قام به مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من مبادرات مجتمعية في دعم العديد من الجهات منها مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى بهية وتكريم أبناء عدد من شهداء الجيش والشرطة، وإقامة معارض لرعاية الأسر وللتوظيف وأنشطة لأبناء دور الأيتام. 


وأكد أشرف محمود، أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية كان قد رصد على مدى عامين ما قام به الأهلي وتأكد أنه استطاع أن يفيد مجتمعه. 


وكان النادي الاهلي قد افتتح صالونه الثقافي بعد غياب بسبب ظروف جائحة كورونا، حضره الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان والمخرج خالد جلال رئيس اللجنة الثقافية.

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