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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ جنوب سيناء يشيد بدور المرأة السيناوية: تقوم بدور هام لرعاية أسرتها

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع النائب علاء عابد

أشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بدور المرأة السيناوية حيث تقوم بمعظم الأعمال المتعلقة بأسرتها، لذا نولي اهتماما كبيرا بتعليم الفتيات في سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وذلك بمبني المحافظة بمدينة الطور.

وقال فوده،  أنه من المتوقع تزويد المحافظة ب7 مدارس متنقلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك لإتاحة وتوفير التعليم علي كل شبر لجميع ابناء البدو بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة لاسيما الفتيات وصولا للهدف النهائي لخلق جيل من ابناء البدو حاصلين علي شهادات عليا في كافة التخصصات يحقق توفير الوظائف والخدمات في هذه الوديان.

وشدد اللواء  فودة محافظ جنوب سيناء، علي أهمية تعليم الفتيات والدفع في هذا الانجاه لاسيما وأن الفتيات لا يستكلمون دراستهم بعد المرحلة الابتدائيه وتخرج من التعليم وتجلس في البيت رغم انها ستكون مسؤله في المستقبل عن تربيه أبناؤها ورعاية أسرتها.

ومن جانبه قال النائب سيد عوض نائب جنوب سيناء، ان الفترة الماضية كان فيه تسريب غير عادي من التعليم للأولاد والبنات ، لكن الموقف تغير الآن، وقد حصلت طالبتين من جنوب سيناء في الجامعه البريطانية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .

سيناء جنوب سيناء مجلس النواب البرلمان محافظ جنوب سيناء

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