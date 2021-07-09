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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 مدرسات أثناء تجهيز لجان الثانوية بالفيوم

حادث اصابة 3 مدرسات
حادث اصابة 3 مدرسات بالفيوم ( صورة أرشيفية )

قررت نيابة أطسا بالفيوم انتداب المهندس الفنى بمرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن  حادث سيارة ملاكى  التى انقلبت بطريق أطسا الفيوم وأسفرت عن إصابة 3 مدرسات أثناء عودتهن  من الاجتماع التمهيدى  بأحدى مدارس قرية أبو جندير التابعة لمركز أطسا بالفيوم 

للاستعدادات أصيبت ثلاثة مدرسات بطريق اطسا الفيوم بسبب انقلاب السيارة الملاكي الذي كانو راكبينها أثناء عودتهم بعد تجهيز اللجان الثانوية العامة استعداد لبداية تأدية الامتحانات يوم السيبت القادم.

كان  اللواء رمزي بسيونى    مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من  العميد أسامة أبو طالب مٱمور مركز شرطة اطسا بحدوث انقلاب سيارة ملاكي كان بتقل 3 مدرسات وسائقها أثناء عودتهنم من الاجتماع التمهيدى للجنة  المدرسة الثانوية بقرية أبو جندير والاطمئنان على تجهيز اللجان لاستقبال الطلبه لتاديه امتحانات الثانويه العامه المقرر غدا  السبت 

تم نقل المصابين الى مسشتشفى الفيوم العام للعلاج ، بعد أصابتهن بأصابات متفرقة 

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم 

 

 

إصابة 3 أشخاص فى تصادم جرار زراعى مع سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 3 مدرسات تجهيز لجان الثانوية مركز أطسا بالفيوم

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