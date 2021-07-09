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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم تعريفي لمنح ريادة الأعمال لطلاب جامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم، عن إقامة يوم تعريفي عن هذه المنح، ومعايير الاختيار، وطرق التقديم، والمجالات المختلفة التي تشملها حملة تخصيص ٣٠٠٠ منحة لطلاب الجامعة، من خلال مشروع رواد 2030، بعد غد الأحد الساعة 10 صباحاً بقاعة المكتبة المركزية.

 

يأتي اليوم التعريفي في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بحملة المليون ريادي وتخصيص ٣٠٠٠ منحة لطلاب الجامعة، من خلال مشروع رواد 2030

بإشراف الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامهة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيچية لدول حوض النيل، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور د. غادة خليل نائب وزير التخطيط ومدير مشروع رواد ٢٠٣٠

ومنسق المشروع  الدكتور كمال غلاب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ويكون التواصل من خلال اتحاد طلاب جامعة الفيوم.

 

 

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