رحلة كفاح كبيرة في خدمة الوطن .. وزيرة التجارة تنعى جيهان السادات

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية اليوم ، بعد رحلة كفاح كبيرة في خدمة الوطن .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن التاريخ المصري لن ينسى الدور الكبير الذى قامت به الفقيدة لخدمة الوطن فى كافة المهام والمسئوليات التي قامت بها وبصفة خاصة خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة ، حيث قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية الواعية والقادرة على خدمة الوطن في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية .

وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة ،رحم الله الفقيدة وألهم اسرتها ومحبيها الصبر والسلوان " وإنا لله وإنا اليه راجعون ".

توفيت صباح اليوم جيهان السادات عن عمر يناهز 88.

ولدت جيهان السادات من مواليد عام 1933 لأب مصري وأم بريطانية، وكانت قد دخلت العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي المصري مؤخرا، لمعاناتها من مرض السرطان.



وخلال حرب عام 1973، ترأست جيهان الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، وكانت الرئيس الفخري للمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، كما كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.



