نشرة أخبار العالم : استفزاز جديد من إثيوبيا.. بيان هام من السعودية.. تحذير من الصحة العالمية.. وصحف عالمية تنعي وفاة جيهان السادات

استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا

السعودية.. استطلاع هلال ذي الحجة في جميع أنحاء المملكة مساء اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل رئيس هايتي

الوضع خطير.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع في أفغانستان

سارت في طريق مختلف.. ماذا قالت BBC عن وفاة جيهان السادات؟

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الاحداث الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا



تواصل وزارة الخارجية الإثيوبية استفزازها لـ مصر والسودان وقالت اليوم الجمعة "أنه لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن".

وزعمت الخارجية الإثيوبية أن "جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا".

وقالت الخارجية أن "أعضاء مجلس الأمن دعموا مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وإن اختلفت لغة التعبير".

وعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل تزامناً مع ملء الخزان المائي للسد دون اتفاق مع مصر والسودان.

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل رئيس هايتي



كشفت وسائل إعلام في هايتي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل رئيس البلاد جوفينيل مويس، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي كان ليس قتله بل محاولة اعتقاله.

وذكرت صحيفة "Nouvelliste" أن المعتقلين الأمريكيين بتهمة قتل رئيس البلاد كشفوا خلال استجوابهم أنهم كان هدفهم اعتقال الرئيس بأمر من قاضي التحقيق الأول، لكن الأمر تطور وحصلت عملية القتل.

وكشفت الصحيفة عن هوية المعتقلين الأمريكيين وهما جيمس سولاج وجوزيف فينسنت، حيث أشار أحدهما إلى أنه وجد الوظيفة على الإنترنت قبل شهر من مجيئه إلى هايتي وبعد ذلك تم جمعهما مع آخرين في هايتي.

وفي السياق نفسه، قال القاضي للصحيفة إنه خلال تفتيش سيارات المشتبه بهم، تم العثور على أسلحة نارية وأموال وكاميرات مراقبة.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

الوضع خطير.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع في أفغانستان



أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تدهور الوضع بشأن إمكانية التحرك في أفغانستان لتوفير الإمدادات الطبية بسبب القتال بين القوات الحكومية وطالبان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية المختصة قلقة من عدم إمكانية توفير الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة في أفغانستان، وكذلك من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بسبب المعارك التي تخوضها القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان.

وصرّح ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بأن إمدادات المساعدات الإنسانية ستصل الأسبوع المقبل بما في ذلك 3.5 مليون جرعة لقاح مضاد لـ "كوفيد – 19"، ومركزات الأكسجين.

وقال برينان، متحدثا من القاهرة، أمام مؤتمر صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "إنه وضع مثير للقلق بدرجة رهيبة وهو في الوقت الحالي غير مستقر للغاية ".

وأعرب في السياق ذاته عن القلق البالغ بشأن "عدم قدرتنا على توفير الأدوية والإمدادات الأساسية، ونحن قلقون بشأن الهجمات على الرعاية الصحية".

سارت في طريق مختلف.. ماذا قالت BBC عن وفاة جيهان السادات؟



نعت شبكة BBC البريطانية اليوم الجمعة وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنوار السادات وتحت عنوان "حكاية سيدة مصر الأولى التي سارت في طريق مختلف".

وكتبت BBC البريطانية "توفيت في وقت مبكر من صباح الجمعة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة".

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس ونعت الرئاسة المصرية جيهان السادات.

وقالت BBC أن جيهان السادات لعبت دورا بارزا في السياسة المصرية على عكس زوجات القادة المصريين السابقين، لا سيما في النهوض بقضية حقوق المرأة.

وتابعت BBC أن جيهان السادات صممت على المضي في طريق مختلف، فقد كانت تدرك جيدا وضع المرأة وبدأت في وقت مبكر في الدعوة للتغيير.

وأنشأت في عام 1967 جمعية تعاونية في قرية تالا، بمحافظة المنوفية التي ينتمي إليها زوجها، حتى تتمكن الفلاحات من الحصول على درجة من الاستقلال الاقتصادي عن أزواجهن من خلال تعلم الحرف اليديوية.

وخلال حرب عام 1973، ترأست الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، وكانت الرئيس الفخري للمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، كما كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا، التي جمعت الأموال لشراء الكتب والملابس للطلاب، كما أنشأت دورا للأيتام ومرفقا لإعادة تأهيل المحاربين المعاقين.

وللتأكيد على تعليم المرأة، التحقت جيهان بجامعة القاهرة لدراسة الأدب العربي في سن 41 وتخرجت في عام 1978، وحصلت على درجة الماجستير في عام 1980.

وفي عام 1979، أدى تأثيرها على زوجها إلى إصدار مجموعة من القوانين، كما تم تخصيص 30 مقعدا في البرلمان المصري للنساء، وتم منح النساء حق الطلاق لتعدد الزوجات والاحتفاظ بحضانة أطفالهن.

وفي 6 أكتوبر من عام 1981، أقيم عرض عسكري في القاهرة لإحياء ذكرى حرب اكتوبر 1973، وكان السادات يرتدي زيا رسميا كاملا ويحيط به حراس شخصيون وكبار الشخصيات المصرية عندما تم اغتياله.

لم تصب جيهان السادات باذى فقد كانت بأمان خلف الزجاج المضاد للرصاص الذي رفض زوجها استخدامه.

بعد اغتيال أنور السادات، دخلت جيهان في عزلة لمدة عام. وعندما خرجت من فترة الحداد استأنفت إلقاء المحاضرات وإعداد الدكتوراه في جامعة القاهرة.

وفي عام 1984، طلب منها رئيس جامعة ساوث كارولينا الأمريكية ،التي منحتها درجة الدكتوراه الفخرية في عام 1979أن تقوم بالتدريس فيها فقبلت الدعوة.

كما قامت أيضا بإلقاء المحاضرات في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة.

تركت جيهان السادات جامعة ساوث كارولينا في عام 1986 وأصبحت أستاذة زائرة في جامعة رادفورد في فرجينيا، كما حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة القاهرة في ذلك العام أيضا.

وأصبحت جيهان السادات أستاذة الدراسات الدولية في جامعة ميريلاند في عام 1993، ومنحت كرسيا هناك للسلام والتنمية باسم زوجها الراحل.

يذكر أن أنور السادات وجيهان أنجبا 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان وابنا واحدا هو جمال، علما بأن السادات كان متزوجا من قبل بإقبال ماضي وأنجبا 3 بنات هن راوية ورقية وكاميليا.

السعودية.. استطلاع هلال ذي الحجة في جميع أنحاء المملكة مساء اليوم



تستطلع السعودية مساء اليوم الجمعة هلال شهر ذي الحجة، وذلك بعد دعوة المحكمة العُليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية الهلال، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

ورجت المحكمة العليا، في بيان لها منذ يومين، كل مّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأضافت المحكمة أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

وتوقع فلكيون صعوبة رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة، وأن غرة ذي الحجة ستكون يوم الأحد القادم، بينما يكون عرفة يوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الثلاثاء، مع العلم أن قرار رؤية الهلال من عدمه هو من اختصاص المحكمة العليا فقط.